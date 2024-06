MotoGp Assen 2024 Bagnaia punta alla pole Qualifiche in diretta Sprint Race alle 15

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Roma, 29 giugno- Inocchiti su Francesconel Gp di. Il pilota Ducati ieri ha dominato libere e preimponendo il tempo di 1'31"340, record della pista, e oggi è stato il più veloce nelle Libere 2. Nelle presecondo crono per Maverick Vinales, Aprilia, e Alex Marquez, Ducati Gresini. Approdano in Q2 anche Aleix Espargaro, nonostante una brutta caduta nel finale di sessione, poi Jorge Martin, Marc Marquez, Brad Binder, Enea Bastianini, Raul Fernandez e Franco Morbidelli. CondannatiQ1 Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, Di Giannantonio e Pedro Acosta. Nel pomeriggio, ore 15, la. Libere 2primo in 1'31"670, ancora secondo Vinales (Aprilia, +0"073), terzo il rookie Pedro Acosta (Ktm GasGas, +0"321).