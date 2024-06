Morti sul lavoro in Italia dal 1983 al 2018 sono state 55mila

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di sabato 29 giugno 2024) Articolo pubblicato sabato 29 Giugno 2024, 09:03 Un’analisi condotta da UIL in associazione con lo studio Devitalaw, denominata “Ilche uccide, la strage impunita”, ha confermato come i numeri delle vittime delsiano in costante aumento e rappresentino un grave problema per il nostro Paese. Dalalin totale leL'articolosul, indalalproviene da Il Difforme. .