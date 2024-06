Matrimonio Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez | già partiti i fuochi d’artificio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 29 giugno 2024) Prato, 29 giugno 2024 – Lo spettacolo pirotecnico per ildiè già partito. Accade nella sera di venerdì 28 giugno. La coppia, proprio venerdì, è arrivata alla villa medicea “La Ferdinanda” di Artimino, nel comune di Carmignano, in provincia di Prato. La villa è stata prenotata dalla coppia per tre giorni. E nella serata di venerdì la prima cena nella dimora. In attesa, proprio sabato 29 giugno, di una cena pre-nozze con i parenti dei due. Per, tra l’altro, sono arrivati diversi familiari dall’Argentina, che già da qualche giorno sono in Toscana. Domenica alle 18 il. Poi il ricevimento per duecento persone, come ha spiegato la coppia in queste settimane raccontando fiori d’arancio che saranno uno dei grandi eventi dell’estate in Toscana.