Luce per ogni rientro nel mercato tutelato 20 su mercato libero

(Di sabato 29 giugno 2024) Nel 2024, perutente rientrato neldell'energia, quasi 20 sono volati verso il, pur in assenza di un reale vantaggio economico. E' il calcolo di Assoutenti, che in occasione della fine del regime di maggior tutela rende noti alcuni relativi aldell'energia elettrica in Italia. Nel 2024 appena 32.946 utenti dell'energia sono rientrati dala quello, a fronte dei 644mila consumatori certificati da Arera che, tra gennaio e giugno, sono invece passati al. La causa di questa sproporzione, secondo i consumatori, "il flop della campagna informativa sulle tutele graduali, partita a maggio in grave ritardo e con fondi irrisori (1 milione di euro stanziato con il decreto energia)".