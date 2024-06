LIVE – Slovenia-Giappone 21-25 0-0 | semifinale Nations League maschile volley 2024 in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024) Latestualedidellaballdi. L’esperta compagine slovena di Gheorghe Cretu, dopo aver superato al tie-break in rimonta l’Argentina ai quarti di finale, torna in campo per conquistare un altro successo e rimanere così in corsa per il titolo. Serve però una grande prestazione per fermare i nipponici di coach Philippe Blain, reduci dal netto successo in tre set contro il Canada e determinati a proseguire il torneo nel migliore dei modi. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finale per la medaglia d’oro? L’appuntamento è per le ore 20.00 di sabato 29 giugno all’Atlas Arena di Lodz, in Polonia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partitadelle Finals delladiaggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.