L’Italia è fuori dagli Europei | in Germania l’anno zero del nostro calcio Ora serve una rifondazione azzurra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 29 giugno 2024) Eliminazione amara e umiliante per gli Azzurri agliin. La Svizzera vince in scioltezza per 2 a 0 contro Donnarumma e compagni, che non sono mai entrati in partita. “Quel gol all’inizio del secondo tempo ci ha tagliato le gambe, siamo stati poco incisivi”, ha commentato il commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti ai microfoni Rai. “Quello che ha fatto la differenza – ha aggiunto Spalletti – è il ritmo, avevamo un ritmo troppo inferiore a loro nel primo tempo. Anche nelle individualità c’era un passo differente”. “Il ritmo e la freschezza fa sempre la differenza, ho cambiato i giocatori facendoli recuperare e magari in questo momento qui non siamo in grado di fare più di questo. Mondiale? Un discorso che si farà dopo, ci vuole più gamba e più ritmo.