Le ultime dal grifone Già in vendita i biglietti per l’amichevole del 5 agosto tra il Grosseto e la Fiorentina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Ildel patron Giovanni Lamioni, dunque, per il secondo anno consecutivo, torna ad ospitare in Maremma ladi mister Palladino perufficiale in calendario lunedì 5con inizio alle 20 allo stadio Carlo Zecchini". Davvero un bel regalo per i numerosi tifosi viola della Maremma e non solo per loro, ma per tutti gli amanti del calcio. La società biancorossa fa sapere che da ieri pomeriggio sono disponibili iper il match ed invita, per chi fosse interessato, quanto prima all’acquisto del titolo di ingresso per la tribuna coperta dal momento che neldello scorsocon la squadra viola il settore venne esaurito in pochi giorni. Questo il costo dei: Tribuna vip 45; Tribuna laterale 25 (ridotto 18), Curva 18 (ridotto 13).