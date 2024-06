Lago di Garda centinaia di intossicati a Torri del Benaco Acqua potabile vietata | colpa del norovirus

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 29 giugno 2024) Trovate tracce delall'interno delle feci dei cittadini infettati. I sintomi sono quelli della nausea, vomito, diarrea, crampi addominali e in alcuni casi la febbre. L'ordinanza del sindaco: stop all'. Non è chiaro però come il virus sia arrivato alla rete dell’acquedotto. .