La follia della mia gemella | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di sabato 29 giugno 2024) Lamia: trama, cast e streaming delStasera, sabato 29 giugno 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Lamia(My Stolen Life),del 2022 diretto da Dylan Vox con Nicole Marie Johnson, Kate Edmonds, Dominick Ficco e Scout Smith. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama A causa dei sensi di colpa per la tragica morte del padre, Tracy Wrey comincia a soffrire di psicosi e deve essere ricoverata in un istituto. Quando laomozigote Jennifer, famosa scrittrice di romanzi rosa, le fa visita nell’anniversariomorte del padre, Tracy scatta, droga la sorella, assume la sua identità e fugge, decisa a vivere la sua vita per la prima volta dopo 15 anni. Invece si trova immersa nel mondo da incubo di Jennifer, alle prese con un fan ossessionato, con un amante più giovane che la ricatta e con una figlia adolescente che la odia.