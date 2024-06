Jill Biden difende il suo Joe | Dibattito? 90 minuti non definiscono 4 anni di presidenza

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 29 giugno 2024) (Adnkronos) – "Parliamo del, perché lo so che è quello a cui state pensando". Cosìha affrontato direttamente l'argomento più scottante durante una raccolta di fondi riservata ad appena una sessantina di partecipanti, in una casa privata del Greenwich Village a New York. E la first lady – che i media Usa .