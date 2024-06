Jill Biden difende il suo Joe | Dibattito? 90 minuti non definiscono 4 anni di presidenza

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 29 giugno 2024) La moglie del presidente Usa: "Non è giovane, ma lui sa rialzarsi". Anche Clinton e Obama in difesa del leader americano, ma secondo un sondaggio il 60% degli elettori chiede che si ritiri "Parliamo del, perché lo so che è quello a cui state pensando". Cosìha affrontato direttamente l'argomento più scottante .