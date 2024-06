Italia vincere gli Europei non ha portato bene | la statistica delle ultime tre edizioni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 29 giugno 2024) E’ già finito il percorso dell’a Euro 2024. La squadra di Luciano Spalletti è stata sconfitta agli ottavi di finale al termine di una prestazione da dimenticare contro la Svizzera. L’eliminazione degli azzurri non è di certo sorprendente. Il motivo? Si consolida la tradizione che vuole i campioni in carica deglidi calcio uscire agli ottavi nell’edizione successiva: è accaduto all’dopo il trionfo di Wembley di tre anni fa, era accaduto al Portogallo nel 2021 dopo il successo in Francia nel 2016 e lo stesso destino ha avuto la Spagna nel 2016 dopo che aveva battuto gli azzurri nella finale di Kiev del 2012. Nel 2021 il Portogallo si era arreso al Belgio nella gara degli ottavi di finale con il punteggio di 1-0 grazie ad un gol realizzato da Thorgan Hazard.