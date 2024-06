Italia-Svizzera Spalletti | Ora non siamo in grado di fare di più Donnarumma | Chiediamo scusa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Berlino (Germania), 29 giugno 2024 – Si chiude agli ottavi di finale il percorso ad Euro2024 dell’campione d’Europa in carica. Dall’esame di maturità contro la sorpresa, all’Olympiastadion di Berlino che nel 2006 è stato teatro della festa iridata dell’, gli azzurri sono usciti con un pesantissimo 2-0 e una sonora bocciatura sul piano del gioco. Estremamente passivo e privo di cattiveria agonistica l’atteggiamento della squadra di, che in fase di costruzione non è riuscita pressoché mai a giocare con ritmo e disciplina tattica, perdendo così una quantità impressionante di palloni che hanno dato linfa vitale a unabrava, al contrario, nel giocare con grande furore, intensità e ordine, ma soprattutto di insinuarsi nelle crepe di un centrocampo incapace difiltro e di una difesa che, orfana di Calafiori, non è riuscita a trovare una nuova quadratura.