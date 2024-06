Italia sei inguardabile Azzurri eliminati la Svizzera domina e va ai quarti con Freuler e Vargas

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 29 giugno 2024) Sprofondo azzurro. Labatte meritatamente (molto, molto di più) glidi Spalletti e va ai. Una delle versioni peggiori di sempre dell'. Che calcia in porta solo in tre occasioni (autopalo di Schar su sponda di Chiesa, palo di Scamacca - che era in fuorigioco - , il gol sarebbe stato annullato, e una girata sgonfia di Retegui). Gli elveticino in lungo e in largo.