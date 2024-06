Italia eliminata | arriva il messaggio a sorpresa di Politano!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 29 giugno 2024) Fa rumore l’eliminazione dell’da Euro 2024, decisiva la sconfitta con la Svizzera: sui socialuno stranodi. Sconfitta pesante quella dell’contro la Svizzera che sancisce l’eliminazione degli azzurri dall’Europeo di Germania. Il risultato del primo ottavo di finale è stato di 2-0, ma per quello che si è visto in campo sarebbe potuto essere ben più ampio. Tanti i commenti negativi piovuti sui social appena terminata la gara. A, però, èto anche unparticolare di Matteo, attaccante del Napoli. Ebbene l’esterno ha pubblicato una Instagram Stories con una emoji di chiaro intento ironico. Politaa l’eliminazione dell’a Spalletti? Non si sa a cosa sia riferito, ma vista l’esclusione – decisamente inaspettata – dell’esterno dalle convocazioni di Spalletti per Euro 2024, soprattutto dopo che quest’anno è stato forse l’unico calciatore del Napoli a essersi distinto, è probabile che quello dipossa essere un riferimento alle scelte del CT.