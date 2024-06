Italia divisa in due temporali forti al Nord e super caldo al Sud

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 29 giugno 2024) (Adnkronos) –in due secondo le previsioni meteo di oggi: come spesso accade quando arriva l’Anticiclone Africano, la protezione del Cammello, come in gergo viene definito l’Anticiclone Africano, sarà solida al Sud ed al Centro, solo parziale al. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma la risalita dell’alta pressione dall’Algeria con una robusta .