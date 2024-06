Italia divisa in due temporali forti al Nord e super caldo al Sud

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 29 giugno 2024) Fino a metà settimana troveremo un inizio di luglio fresco e a tratti instabile con altri acquazzoni specie sulle adriatiche e localmente al Sud tra Campania e Pugliain due secondo le previsioni meteo di oggi: come spesso accade quando arriva l’Anticiclone Africano, la protezione del Cammello, come in gergo viene definito l’Anticiclone .