I messaggi di Filippo Turetta a Giulia Cecchettin | “Mi stai cancellando” Lei | “Sei uno psicopatico”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 29 giugno 2024) Ie i vocali inviati daprima dell'omicidio: "Non sono ancora pronto per essere abbandonato così. Tu parli della buonanotte, ma micancellando proprio". La risposta di lei: "Pippo, sei ossessionato. Mi controlli continuamente, tu non ti rendi conto". .