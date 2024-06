Gp in Austria il solito Verstappen in pole Sainz quarto Leclerc sesto

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 29 giugno 2024) AGI - Ottavastagionale e quarantesima in carriera per ilMax, che dopo il miglior tempo e il successo nella Sprint Race, batte tutti anche nella sessione di qualifiche del Gran Premio d'. La Red Bull del campione del mondo partirà quindi ancora una volta prima sul tracciato di casa, affiancata di nuovo in prima fila dalla McLaren di Lando Norris (come nella Sprint). Terzo tempo per la Mercedes di George Russell seguita dalla Ferrari di Carlos, mentre in terza fila l'altra accoppiata Mercedes-Ferrari con Lewis Hamilton e Charles, futuri compagni di scuderia in rosso. Questa la griglia di partenza del Gran Premio d': 1, 2 Norris, 3 Russell, 4, 5 Hamilton, 6, 7 Perez, 8 Piastri, 9 Hulkenberg, 10 Ocon, 11 Ricciardo, 12 Magnussen, 13 Gasly, 14 Tsunoda, 15 Alonso, 16 Albon, 17 Stroll, 18 Bottas, 19 Sargeant, 20 Zhou Ala Sprint Race Maxvince la Sprint Race del Gran Premio d', quello di casa per la scuderia Red Bull.