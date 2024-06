GORI 100 mln dal Pnrr per opere di risanamento della rete idrica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 29 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCondividere competenze ed esperienze per affrontare e vincere le nuove sfide che attendono il settore: l’ obiettivotavola rotonda, promossa daa Ercolano (Napoli). I gestori del servizio idrico integrato operanti nel Sud Italia si sono nuovamente riuniti a Villa Campolieto, a distanza di quasi un anno dall’ultimo confronto svoltosi in occasione dei Servizi aTour. Al centrodiscussione: ilcome opportunità di sviluppo. Presenti i gestori ABC Napoli, Acquedotto Lucano, ASIS, Ausino, Consac,, Gesesa, Sistemi Salerno e Sorical. Il confronto si è svolto a margine di un evento di alta formazione dedicato alle tecniche avanzate e sostenibili per il miglioramento delle prestazioni dei sistemi idrici, che ha visto tra i relatori illustri docenti universitari provenienti da atenei sparsi sull’intero territorio nazionale.