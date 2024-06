Giulia Cecchettin sul telefono di Turetta 50 foto scattate alla ex prima di ucciderla

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 29 giugno 2024) Cinquantaduetra le 18 e le 21 dell'11 novembre scorso, il giorno in cui è stata uccisa: sono le ultime immagini diche gli inquirenti e gli investigatori hanno trovato suldell'ex fidanzato Filippo. Le ha pubblicate 'Pomeriggio Cinque News' e negli scatti si vedono i due al centro commerciale di Marghera 'La nave de vero', dove erano andati nel tardo pomeriggio per fare acquisti in vista della laurea di