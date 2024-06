Gatto e Spina in nazionale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Seconda convocazione in poche settimane per Diegoe Gabriele, talentuosi ragazzi dell’Academy Volley Lube. Entrambi classe 2008, schiacciatore il primo e palleggiatore il secondo (pure presenti nel gruppo squadra delle Marche al Trofeo delle Regioni), sono stati convocati dal coordinatore tecnico Vincenzo Fanizza e dall’allenatore Luca Leoni con laUnder17. Si trovano a Camigliatello Silano, in provincia di Cosenza, per un collegiale al via domani che terminerà lunedì 8 luglio. Per entrambi si tratta della seconda chiamata azzurra ravvicinata e anche il precedente stage con i migliori pari età d’Italia si era svolto in Calabria. I due giovani hanno fatto parte della formazione Under17 allenata da coach Gianni Rosichini che ha concluso al quarto posto le finali nazionali di categoria disputate a Lanciano.