FanpageSegre | devo essere cacciata?

(Di sabato 29 giugno 2024) 18.45 "Credo che queste derive,emerse nell' ultima settimana in modo così eclatante ci siano sempre state,nascoste,non esibite, e che con questo governo si approfitti del grande potere della destra e non ci si vergogni più di nulla". Così la senatrice a vice Liliana Segre in merito all'inchiesta di Fanpage. "Ora alla mia età dovrò ancora rivedere questo, dovròdal mio paese come già avvenuto una volta?", ha aggiunto.