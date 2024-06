F1 Max Verstappen | Macchina fantastica ho potuto attaccare in tutte le curve

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) Una dolce noia per Maxe la Red Bulla a Spielberg. Nel week end del Mondiale 2024 di F1, l’olandese sta tenendo un rendimento straordinario e, dopo la vittoria nella Sprint Race odierna. c‘è stata la pole-position per il GP di domani, a ribadire il concetto. In sostanza, è sempre l’olandese a porre il proprio nome in corrispondenza della p.1, facendo una differenza quasi imbarazzante rispetto agli altri. Alle sue spalle si sono classificati i due britannici Lando Norris (McLaren) e George Russell (McLaren). Quarta e sesta posizione per le due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc. “Le qualifiche sono andate molto bene. Avevo detto che avevamo bisogno di sistemare alcune cose dopo la Sprint e lo abbiamo fatto.