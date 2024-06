F1 GP Austria | a Spielberg il Q1 più ravvicinato della storia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024) Il Q1 delle qualifiche del Gran Premio d’è stato il piùFormula 1. I venti piloti in pista, al termineprima frazionesessione, erano separati da meno di un secondo. Tra Carlos Sainz, in cima alla classifica, a Zhou Guanyu, ultimo nella colonnina dei tempi, c’erano infatti solo 0.798 secondi. Da quando la Formula 1 ha adottato le qualifiche a tre frazioni, non si era mai visto un Q1 così combattuto. F1 GP: ail Q1 piùSportFace. .