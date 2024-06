F1 Carlos Sainz | Qualifica positiva il giro in Q3 è stato abbastanza pulito In gara sarà lotta con Mercedes

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024)ha chiuso in quarta posizione le qualifiche odierne al Red Bull Ring di Spielberg e domani partirà dunque dalla seconda fila al via del Gran Premio d’Austria 2024, undicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo della Ferrari ha rimediato un gap pesante di mezzo secondo dalla pole position di un mostruoso Max Verstappen, mentre la seconda piazza della McLaren di Lando Norris era distante poco più di un decimo. Il 29enne di Madrid in realtà erapreceduto anche dall’altra McLaren di Oscar Piastri, che si è visto però cancellare il suo ultimoper track limits in curva 6 retrocedendo al settimo posto. Il pilota iberico della Rossa può avere un pizzico di rammarico per aver mancato la top3 di soli 11 millesimi, ma George Russell ha avuto la meglio con la suagrazie ad un bel time-attack in Q3.