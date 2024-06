Europei 2024 il programma di oggi | Svizzera-Italia dà il via agli ottavi | Calendario partite e diretta TV

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 29 giugno 2024) EuroSi giocano glidi calcio, di scena in Germania. 51, dal 14 giugno al 14 luglio, in onda tutte su Sky e 31 sulla Rai. In questo articolo, che troverete aggiornato quotidianamente, ilcompleto con legiorno per giorno, le date, gli orari, laTV, i risultati e gli ascolti.di, sabato 29 giugno ore 18Rai 1 e SkySportUno, SkySportCalcio, SkySport4K, SkySport251 ore 21 Germania-Danimarca,SkySportUno, SkySportCalcio, SkySport4K, SkySport251 Fase finale, le prossimePartecipano alla fase finale le 16 Nazionali che hanno superato i gironi (le prime 2 di ogni gruppo e le 4 migliori terze).di domenica 30 giugno ore 18 Inghilterra-Slovacchia,Sky ore 21 Spagna-Georgia,Rai 1 e Skydi lunedì 1 luglio ore 18 Francia-Belgio,Sky ore 21 Portogallo-Slovenia,Rai 1 e Skydi martedì 2 luglio ore 18 Romania-Olanda,Sky ore 21 Austria-Turchia,Rai 1 e Sky Quarti di venerdì 5 luglio ore 18 Vincente Spa-Geo vs Germania,Rai 2 e Sky ore 21 Vincente Por-Slo vs Vincente Fra-Bel,Rai 1 e Sky Quarti di sabato 6 luglio ore 18 Vincente Ing-Slo vsRai 2 e Sky ore 21 Vincente Rom-Ola vs Vincente Aus-Tur,Rai 1 e Sky Semifinale di martedì 9 luglio ore 21,Rai 1 e Sky Semifinale di mercoledì 10 luglio ore 21,Rai 1 e Sky Finale di domenica 14 luglio ore 21,Rai 1 e Sky Fase a gironi Hanno partecipato alla fase a gironi 24 Nazionali, suddivise in 6 gruppi da 4 squadre.