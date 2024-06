Euro 2024 Svizzera-Italia 2-0 | azzurri dominati ed eliminati

Leggi tutta la notizia su today

(Di sabato 29 giugno 2024), per l', finisce qui. Gli, negli ottavi di finale, sono stati battuti per 2-0 dalla. A decidere il match di Berlino le reti (una per tempo) di Freuler e Vargas, con gli uomini di Spalletti rimasti invece costantemente in balìa degli elvetici. Un disastro per la.