Dovrò essere cacciata di nuovo dal mio paese? | Inchiesta FanPage le parole della Segre

(Di sabato 29 giugno 2024) "Credo che queste derive, chiamiamole derive, che sono venute fuori in quest'ultima settimana così in modo eclatante ci siano sempre state, nascoste, non esibite, ma che in parte ci siano sempre state, e che con questo governo si approfitti di questo potere grandedestra, che del resto è stata votata - non è che è rivoluzionaria - e non ci si vergogni più di nulla": Lilianalo ha detto a In Onda su La7 in merito all'disui giovani di FdI. "Ora - ha continuato la senatrice a vita - alla mia etàrivedere ancora questo,dal miocome lo sono già stata una volta?". E ancora: "Ho seguito nelle varie trasmissioni questa seduta chiamiamola così inneggiante anche a sieg heil, a questi moti nazisti che purtroppo io ricordo in modo diretto e non per sentito dire".