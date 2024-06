Diodato | vincitore del Nastro d’Argento 2024 per la miglior canzone

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 29 giugno 2024)è ildelper laoriginale con “La mia terra” del film “Palazzina Laf” diretto da Michele Riondino.e i david di Donatello Con “La mia terra”ha trionfato quest’anno anche ai David di Donatello per laoriginale. Per il cantautore è il secondo David di Donatello ein carriera, vinti precedentemente nel 2020, sempre per laoriginale, con “Che vita meravigliosa”, colonna sonora del film “La dea fortuna” di Ferzan Ozpetek.è inoltre tra i finalisti per le Targhe Tenconella cinquina per la categoria “singola” sempre con il brano “La mia terra”. Il suo commento “Sono felicissimo per questo riconoscimento così prestigioso, felicissimo che a riceverlo sia un brano come La mia terra, per tutto ciò che rappresenta e significa per me, e sono ovviamente felicissimo per tutti i meritati premi che sta ricevendo Palazzina Laf, questa coraggiosa opera prima di Michele.