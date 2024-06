Così prendiamo imbarcate | Donnarumma ci mette la faccia e sconfessa Spalletti in diretta tv

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 29 giugno 2024) “Per me non siamo questi, è difficile anche parlare. Bisogna fare un mea culpa, prendersi le responsabilità e chiedere scusa ai tifosi perché la delusione è enorme“. Le parole a caldo di Gigio, al termine dell’ottavo di finale perso dagli azzurri contro la Svizzera che è costato l’eliminazione da Euro 2024. “Non siamo entrati in partita nel primo tempo e anche nel secondo abbiamo commesso questo errore. Purtroppo abbiamo lasciato il pallino in mano a loro, senza mai tenerla la palla e abbiamo fatto tantissimi errori. Bisogna accettarlo e dare anche i meriti a loro che hanno giocato una grande partita ma noi dovevamo fare assolutamente molto ma molto meglio“, ha aggiunto il capitano azzurro. Svizzera-Italia: tatticamente non ha funzionato nulla Durante la telecronaca di Sky è stato sottolineato comeguardasse continuamentecome a chiedergli di dare una scossa alla squadra.