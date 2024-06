Corriere dello Sport – Zaniolo dice addio al Galatasaray per tornare in Italia | l’indizio social

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 29 giugno 2024) 2024-06-29 13:22:40 Arrivano conferme dal: Nicolòè a un passo dal ritorno in Serie A. L’ex attaccante della Roma, di proprietà dele reduce da una stagione in prestito all’Aston Villa in Premier League, è conteso da Fiorentina e Atalanta. Nelle ultime oreha dato un’indicazione chiara suinetwork che il suo futuro sarà lontano dalla Turchia: il 25enne talento della nazionale, assente dagli Europei a causa di un infortunio, ha infatti rimosso dal proprio profilo Instagram tutti i post relativi alla sua esperienza nel. Foto e video degli ultimi mesi si riferiscono all’Aston Villa, all’o alla sua vita privata fino ad arrivare indietro agli ultimi contenuti a tinte romaniste, quelli dell’8 febbraio 2023 e del 31mbre 2022, quando salutava la squadra giallorossa, ricordando il successo in Conference League, maturato grazie al suo gol contro il Feyenoord.