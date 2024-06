Commento al Vangelo secondo Marco 521-43

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 29 giugno 2024) In questa XIII domenica del Tempo Ordinario il brano evangelico ci racconta di due miracoli compiuti da Gesù: la figlia del capo della sinagoga “di nome Giairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva»” e “una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando”. Due storie di sofferenza che si intrecciano e che hanno in comune il dolore e la disperazione. Entrambi, Giairo e la donna, vedono come unica speranza l’intervento di Gesù. Ciò che caratterizza il racconto è il contrasto con il brano evangelico di domenica scorsa, quando i discepoli vennero rimproverati per la loro poca fede, così vicini a Gesù ma in realtà cosi lontani dal credere in lui.