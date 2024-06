Careggi paura nella notte | auto a fuoco nel parcheggio esterno dell' ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 29 giugno 2024) Firenze, 29 giugno 2024 - Momenti disi sono verificati in pienanelin zona. I Vigili deldel comando di Firenze, sede centrale, sono interventi sta, quando erano le ore 1.41, in viale Pieraccini, all'interno deldal sedime ospedaliero, per un’vettura in fiamme. Sul posto è stata inviata una squadra e un'botte, che hanno effettuato lo spegnimento del veicolo. L'è andata completamente distrutta. Fortunatamente non risulta nessun ferito perché non ci sono state persone coinvolte nell'incendio. Oltre all'andata a, non ci sono altri mezzi coinvolti nell'incendio. Sul posto è giunta la polizia, proseguono le indagini per risalire alle cause all'origine'incendio.