Calciomercato Milan Youssouf Fofana ha scelto la Serie A | sarà il primo colpo di Moncada I dettagli

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 29 giugno 2024), il mediano del MonacohalaA:lui ildi. Le cifre e i, adessoè davvero ad un passo:ildi? View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it)halaA:ildi. ILEGGI ANCHE, il Napoli accelera per Romelu Lukaku: Conte fa lo sgambetto a Ibrahimovic? L'articolohalaA:ildi. Iproviene da Daily. .