Bolivia-Panama Copa America 02-07-2024 ore 03 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 29 giugno 2024)si affrontano nella terza giornata del Gruppo C con La Verde che anche in caso di vittoria e contemporanea sconfitta degli USA soccomberebbe per peggior differenza reti salvo miracoli. I Canaleros invece hanno più speranze ma in ogni caso dipendono dal risultato degli Stati Uniti contro l’Uruguay perché gli uomini di Gregg InfoBetting: Scommesse Sportive e