Biden resiste ma dem sotto shock | come e chi potrebbe sostituire il presidente

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 29 giugno 2024) (Adnkronos) – Joenon si ritira. Ildegli Stati Uniti, protagonista di un disastroso confronto tv con Donald Trump, non getta la spugna: "Posso fare questo lavoro, altrimenti non mi candiderei". Il messaggio nel day after, in un comizio in North Carolina, non spegne il dibattito: i dubbi sull'81enneaumentano e per .