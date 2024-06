Biden il Nyt torna a chiedere il passo indietro | Il miglior servizio che può rendere agli Usa Rubio | Pericoloso per la sicurezza del Paese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Prima l’editoriale di Thomas L. Friedman, suo grande amico e tra i più quotati commentatori della politica d’oltreoceano. Ora la richiesta diretta del comitato editoriale. In 24 ore il New York Times prende due volte posizione e chiede a Joedi fare undopo le evidenti difficoltà mostrate dal candidato del Partito democratico nel primo faccia a faccia in diretta tv con l’ex presidente Donald Trump in vista delle elezioni di novembre., 81 anni, “ha dichiarato di essere il candidato con lei possibilità di affrontare questa minaccia di tirannia e sconfiggerla. La sua argomentazione si basa in gran parte sul fatto che ha battuto Trump nel 2020 – si legge nel contributo del comitato editoriale dal titolo “Per servire il suoil presidentedovrebbe lasciare la corsa” – Questo non è più un motivo sufficiente per cuidovrebbe essere il candidato democratico di quest’anno”.