Avengers 5 | rivelati i dettagli della trama insieme a una lista di eroi che dovrebbero apparire – SPOILERS

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 29 giugno 2024)5:a unadicheCi aspettiamo/speriamo che i Marvel Studios chiariscano i loro piani per il franchise deglie su5 al Comic-Con di San Diego del mese prossimo, ma alcuni primisono stati messi online oggi per gentile concessione di The Cosmic Circus. Secondo Alex Perez, l’idea è che5 segua uno schema simile a quello di Infinity War, con diverse squadre divise che combattono contro diversi cattivi prima di riunirsi per affrontare una minaccia molto più grande, come hanno fatto in Endgame. Il sito è riuscito anche a stilare unadi personaggi che, sulla base di diversi mesi di colloqui con fonti interne, vedremo al centroscena nel prossimo film dei Vendicatori: Capitan America (Sam Wilson) Falcon (Joaquin Torres) Wong Capitan Marvel Monica Rambeau Shang-Chi Katy Pantera Nera Ironheart Lei-Hulk Hulk Thor Valchiria L’Uomo Ragno Daredevil Doctor Strange Clea America Chavez Ms.