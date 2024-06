Autonomia opposizioni e sindacati avviano tavolo per il referendum

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di sabato 29 giugno 2024) Articolo pubblicato sabato 29 Giugno 2024, 19:01 Nella giornata di oggi la legge sulla riforma dell’differenziata è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, a seguito della promulgazione del Presidente della Repubblica giunta a soli sei giorni dall’approvazione definitiva ottenuta dalla Camera. Il dibattito sulla riforma, però, non si è ancora azzerato, come dimostra ilL'articoloper ilproviene da Il Difforme. .