ASCOLTI TV 28 GIUGNO 2024 | TIM SUMMER HITS 192% LA ROSA DELLA VENDETTA 151% QUARTO GRADO 98% TECHE 159% VS PAPERE 161%

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 29 giugno 2024)TV 28• Venerdì • Gruppi R A I24H – 2426 35.05PT – 5683 35.69 M E D I A S E T24H – 2593 37.47PT – 6030 37.88 Tg1 Mattina Estate – 542 15.40 Tg1 – 969 21.60 UnoMattina Estate – 615 16.00 Camper in Viaggio – 794 15.40 Camper – 1401 15.10 Tg1 + Economia – 2422 20.60 + 1859 16.40 Un Passo dal Cielo 3 – 914 9.10 Un Passo dal Cielo 3 – 938 11.70 Estate in Diretta Start – 909 12.50 Tg1 + Pres. EiD – 1036 14.20 + 1353 18.80 Estate in Diretta – 1553 20.40 Reazione a Catena – 2150 22.90 Reazione a Catena – 3018 26.00 Tg1 – 3296 23.10Tè – 2572 15.90TIM– 2670 19.20 Diversity Media Awards – 456 9.00 Prima Pagina Tg5 – 535 19.40 Tg5 – 985 22.10 Mattino 5 News – 655 16.90 + 669 17.80 Forum: Il Meglio – 1165 18.