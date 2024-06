Annuncio Mens Sana | Il capitano Pannini resta in biancoverde

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Dopo i rinnovi di Tognazzi e Sabia, laBasketball ha annunciato che anche capitan(nella foto) resterà la prossima stagione indipendentemente dalla categoria. Il gruppo su cui potrà contare coach Betti si sta via via formando quindi. Ai tre rinnovi appena citati si è aggiunta la firma di Pucci e presto diventerà ufficiale anche quella del play Belli, anch’egli come Pucci reduce da alcune stagioni a Castelfiorentino. Dovrebbere inanche la guardia Marrucci mentre per il lungo italo ceco Prosek molto dipenderà dalla categoria. Se sarà B Interregionale le probabilità che Prosek rinnovi sono alte. A proposito di eventuale ripescaggio: venerdì prossimo scadono i tempi per le iscrizioni alla B. Da quel momento si saprà chi avrà rinunciato e quanti saranno gli eventuali posti liberi.