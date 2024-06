Alex Kalomparis di Gilead | A 19 anni sono andato a 12 funerali nel giro di un anno L' HIV è considerato una vecchia storia ma si sbaglia a sottovalutare il problema

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di sabato 29 giugno 2024) Il suo attivismo personale e professionale ne fa una delle figure cruciali nella lotta per il riconoscimento dei diritti civili della comunità LGBTQI+ e nella prevenzione dell'HIV. Intervista al Vicepresidente senior degli Affari Pubblici diche con la sua leadership sta creando una cultura del lavoro in cui diversità, inclusione e tutela della salutecelebrate come in pochi altri luoghi.