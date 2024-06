Afa bollino arancione in 17 città

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 29 giugno 2024) 9.15 Nel bollettino sulle ondate di calore redatto dal ministero della Salute non risultanoin rosso. Diciassette lecon: Ancona, Bologna,Bolzano,Brescia, Campobasso, Catania, Firenze,Frosinone, Latina, Palermo,Perugia, Pescara,Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo. Con ille temperatura sono elevate e le condizioni meteorologiche possono avere effetti negativi sulla salute, in particolare per anziani, malati, bambini.