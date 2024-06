A piedi su corsia sorpasso della Siena-Firenze polizia la salva

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 29 giugno 2024) AGI - Camminava asulladidel raccordo autostradale, ma il tempestivo intervento di una volanteStradale diha permesso di metterla in salvo. È quanto accaduto due giorni fa intorno alle 6 di mattina, vicino a Colle di Val d'Elsa (). La donna si trovava lungo ladidel raccordo in direzioneed era in evidente stato confusionale. Dopo svariati tentativi, nonostante opponesse resistenza divincolandosi tentando di sfuggire alla presa degli agenti per correre verso i veicoli in transito, sono riusciti a metterla in salvo. Una volta tranquillizzata la 59enne residente nella Valdelsa, è stata affidata ai sanitari del 118 nel frattempo intervenuti.