8 preziosi consigli per evitare le truffe online

(Di sabato 29 giugno 2024) AGI - Controllare l'indirizzo del sito web e non cliccare su link sconosciuti, diffidare di offerte troppo convenienti o richieste di caparra e non pagare mai con un bonifico bancario. Sono alcuni deidella polizia e di Airbnb perdi cadere nelle sempre più frequenti, specie in tempi di prenotazioni di vacanze.che vanno dalle frodi con carte di credito al phishing. A sorpresa le vittime maggiormente colpite sono della Gen Z e i Millennial, nonostante siano generazioni native digitali, e non i 'senior'. È quanto accertato da polizia di Stato e Airbnb che, alla vigilia dell'estate e delle prenotazioni delle vacanze, hanno rinnovato la collaborazione per aiutare i cittadini a riconoscere edi malintenzionati in Rete.