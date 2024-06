Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 28 giugno 2024)DEL 28 GIUGNOORE 18.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO CONGESTIONATO SULLA A1 MILANO-NAPOLI TRA L’INNESTO CON LA A24-TERAMO E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI SONO 9 I CHILOMETRI DI CODA SI STA IN CODAANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD DAL RACCORDO AL CASELLO AUTOSTRADALE, VERSO LA A1-NAPOLI SULLA STATALE PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DALLA COLOMBO A SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA SEMPRE SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NORD, IN DIREIZONE SUD LA CIRCONE è REGOLARE SULLA LAURENTINA ALTR OINCIDENTE CAUSA CODE DA SANTA PROCULA A VIA DI VALLE CAIA, E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE INCIDENTE RISOLTO SULLA-FIUMICINO TRA ANSA DEL TEVERE A VIA NEWTON, VERSO L’EUR, LA CIRCONE è REGOLARE E SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTENRA TRA LE USCITE CASSIA E FLAMINIA E DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA-FIUMICINO ALLA TUSCOLANA DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO LINEA-NAPOLI VIA FORMIA, TERMINATO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, IL SERVIZIO IN PRECEDENZA SOSPESTO TRA CAMPOLEONE E CISTERNA DI LATINA, è STATO RIPRISTINATO I TRENI INTERCITY E REGIONALI HANNO SUBITO RITARDI FINO A 160 MINUTI LIMITAZIONI DI PERCORSO E CANCELNI.