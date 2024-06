Ue | Fdi difende linea Meloni ' schiena dritta no contraccolpi su ruolo Italia' Adnkronos

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2024) Bruxelles, 28 giu. () - "E' il suo schema di gioco preferito, quello che le riesce meglio. Come col governo Draghi ma anche col Conte uno: nessun sostegno, ma con lasull'Ucraina" con l'ex numero 1 della Bce, "e pronti a sostenere i decreti sicurezza" dell'esecutivo M5S-Lega. A sentire chi è vicino alla premier Giorgia, lo strappo consumatosi ieri in Consiglio europeo - col no ad Antonio Costa e Kaja Kallas ma la mano tesa della presidente del Consiglio Ursula von der Leyen - non avràsuldell'nella prossima Commissione europea. "Avremo quel che ci spetta", è la convinzione, nonostante Roma abbia giocato nella notte ildel 'bastian contrario'. Certo, da qui al 18 luglio - data della Plenaria che, salvo sorprese, dovrebbe incoronare Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione, consegnandole il bis - ad attendere la presidente del Consiglio giorni complessi, di strategie e trattative sotto traccia.