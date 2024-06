Traffico Roma del 28-06-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 28 giugno 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione code perintenso sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra ipogeo degli Ottavi la via Salaria e di seguito tra Nomentana e Prenestina quando su questa carreggiata altre code tra Casilina e Appia mentre in carreggiata esterna le code perintenso sono tra la via Appia e la via Casilina auto in fila sull’intero percorso Delta Turbo A24-l’aquila-teramo perintenso in direzione del grande raccordo anulare alberi sulla carreggiata in via Galla Placidia che rallentano la circolazione all’altezza di via Eugenio Giovannetti film tratti sulla tangenziale est tra Corso di Francia & via Salaria perintenso verso San Giovanni rallentamenti per incidente in Piazza Cavour all’altezza di via Lucrezio Caro chiusa via Luigi Bodio per la via Cassia e via Giovanni arrivabenein coda sulla via Pontina da raccordo anulare a Castel di Decima per un incidente avvenuto in direzione Terracina un altro incidente rallenta ilsulla Cristoforo all’altezza di Viale America per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito