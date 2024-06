TIM SUMMER HITS SU RAI1 | RISCHIO SBADIGLIO CON GLI STESSI CANTANTI ONNIPRESENTI?

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 28 giugno 2024) Timma puoi dire Battiti Live o Radio Italia Live e non cambia niente. Cambia la piazza, il canale, la conduzione – sula coppia Carlo Conti e Andrea Delogu – ma isono gli? TIM: L’EVENTO MUSICALE DIArtisti che attraversano intere generazioni, per una serata di grande musica con le canzoni dell’estate 2024. Prende il via “TIM”, la kermesse musicale in quattro puntate condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu in onda da venerdì 28 giugno alle 21.25 sue in contemporanea su Rai Radio 2. TIM: IDELLA PRIMA SERATA Tra gli ospiti della prima serata, Angelina Mango, Annalisa, Antonello Venditti, Arisa, Elodie, Emis Killa, Ermal Meta, Gaia, Gazzelle, Geolier, Gianna Nannini, Jvli, Mahmood, Matteo Paolillo, Pooh, Olly, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tony Effe.